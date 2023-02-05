Mael De Gevigney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mael De Gevigney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mael De Gevigney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mael De Gevigney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mael De Gevigney 21 Eylül 1999 tarihinde Feucherolles şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Maël Durand de Gevigney şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mael De Gevigney Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MVP Sports Management yapmaktadır. Mael De Gevigney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Mael De Gevigney'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Mael De Gevigney Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Mael De Gevigney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mael De Gevigney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mael De Gevigney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Versailles

1 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Mael De Gevigney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mael De Gevigney şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Feucherolles (-2010), FC Versailles (2010-2015), AS Meudon (2015-2017), JA Drancy (2017-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.