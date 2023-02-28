Maelo Reategui kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maelo Reategui Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maelo Reategui adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maelo Reategui Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maelo Reategui 14 Haziran 1995 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Andy Maelo Reátegui Castillo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maelo Reategui Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maelo Reategui, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 18 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Maelo Reategui'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Maelo Reategui Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/breareategui95/

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http://www.facebook.com/andy.reategui.1

Maelo Reategui Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maelo Reategui isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Maelo Reategui Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maelo Reategui futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Universitario

1 Ocak 2016 yılında U. San Martín

1 Ocak 2017 yılında Sport Boys

13 Ocak 2020 yılında Atlético Grau

18 Şubat 2021 yılında Unión Comercio

Maelo Reategui Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maelo Reategui şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Maelo Reategui Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Peru U20 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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