Mafya ne demek, TDK'ya göre Mafya kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Mafya ne demek? Mafya TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi mafya kelimesi. Peki mafya ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre mafya nedir, mafya kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Mafya kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Mafya kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

MAFYA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Mafya kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Mafya kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre mafya kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak birtakım gizli çıkarlar sağlayan örgüt

- Bu örgüte mensup olan kimse



MAFYA KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- mafya çizgisi, organ mafyası

