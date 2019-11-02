Maganda kurşunu otomobilin arka camına isabet etti

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancanın kurşunu, otomobilin arka camına isabet etti.

Olay, Yunus Emre Mahallesi 862 Sokak'ta meydana geldi. Muharrem Sefer'in sokakta park halinde bulunan 41 H 9128 plakalı otomobilinin arka camına, kim tarafından ateşlendiği belli olmayan tabancadan çıkan kurşun isabet etti. Otomobilin arka camı kırılırken, polise haber verildi. Polis, incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA