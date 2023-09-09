Mağaza çalışanları tarafından darp edilen müşteri:

Isparta'da mağaza çalışanları darp edilen Murat Akdeniz o anları anlattı. Akdeniz, "Mağaza personeli komple benim üzerime gelerek darp etti, yere yatırıp sürükledi" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Isparta'da bulunan bir alışveriş merkezinin içerisinde yer alan EVKUR mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alışveriş yaptığı ürünleri teslim almak için mağazaya giden H.A. ve M.A. çifti ile mağaza çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde M.A. isimli müşterinin mağazaya gelmesinin ardından mağaza çalışanı bir erkek şahıs tarafından darp edildiği görüldü. Kavganın diğer çalışanlar tarafından ayrıldığı esnada M.A'nın eşi H.A'nın da başka bir kadın çalışanla kavgası görüntülere yansıdı. Öte yandan, çalışanlar tarafından mağazadan çıkarılan çiftin, mağaza çalışanlarından şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olay günü yaşanılan olayı dile getiren Murat Akdeniz, "Isparta'da biz alışveriş mağazasından bir elektronik eşya satan dükkandan alışveriş yapmıştık. Fakat mağaza işlem sürecinde bizim istediğimiz ürünler bize teslim edilmediği gibi hakaretler ve kötü konuşmalar şeklinde dönüş yapıldı. Biz hakkımızı savunmak istediğimizde oradaki bayan personelin bir tanesi eşime fevri davranarak, ağıza alınmayacak küfürler ederek üzerine saldırdı. Daha sonra ben eşimi korumak maksadıyla eşimi almak istediğimde mağaza personeli komple benim üzerime gelerek darp etti, yere yatırıp sürükledi. Mağazadan çıkmak istediğimde beni köşeye çekip darp ettiler. Olay hakkında polise başvuruda bulundum şuan mahkeme sürecindeyim. Böyle bir olayın Isparta gibi güzel bir şehirde yaşanmasında ve böyle bir olayın içerisinde kaldığım için çok üzgünüm. Adli makamların gerekeni yapacağına inandığım için bu süreci mahkemeye taşıdım" dedi.

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"Aile olarak psikolojik sıkıntılar yaşadık"

Yaklaşık 30 yıldır Isparta'nın Eğirdir ilçesinde esnaflık yapan Murat Akdeniz daha önce hiç böyle bir olayın başına gelmediğini genelde insanlar tarafından sevildiğini belirtti. Akdeniz "İlk defa böyle bir şey başıma geldi. İnsanların nasıl şiddet yanlısı olduğunu darp edilince daha çok anladım. Özellikle eşim ve çocuklarım bu konuyu gördükleri için böyle bir olayı yaşadığımız için aile olarak psikolojik sıkıntılar yaşadık. Türk adaletine güveniyorum" şeklinde konuştu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan müşteki avukatı Eren Tombak ise Murat Akdeniz'in eşi Hatice hanım mağazaya kendilerine teslim edilmesi gereken ürün için girdiklerini belirterek, "Ürünün teslim edilemeyeceğini öğreniyor. Daha sonra öğrendiğimiz kadarıyla durum biraz geçiştirilerek uzatılıyor. Karşı taraftan güzel bir izah alamıyor ve çalışanların birkaçı yatıştırmaya çalışıyor ama özellikle bir tanesinin müvekkilimin eşine fiziki müdahalede bulunmasından sonra olay büyüyerek yerde sürünmeye kadar gidiyor. Müvekkiller daha sonrasında şikayette bulunuyorlar. Olay şuan adli boyutta ve incelemede" açıklamalarında bulundu. Avukat Eren Tombak olayın tamamen başlatan ve büyütenin mağaza çalışanlarından birinin fiziki müdahalesinin olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)