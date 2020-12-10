Mağazadaki indirim sosyal mesafeyi unutturdu!

Bursa'da yeni açılan bir mağazada indirim olduğunu duyan bir grup vatandaş, dükkanın önünde sosyal mesafe kurallarına uymadan kuyruk oluşturdu. Bir süre sonra tıklım tıklım olan hediyelik eşya ve züccaciyenin yoğunlukta olduğu mağazadaki o anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına anbean kaydedildi.