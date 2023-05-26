Magazin gündemi yıkıldı! Simge Sağın ve Koray Avcı'dan aşk bombası: Beklenen açıklama geldi. Simge Sağın ve Koray Avcı arasında aşk iddiaları gündemde. Simge Sağın'dan yapılan ilk açıklamaya göre, bu iddialar hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış durumda. Haberlerin çıkmasının ardından olayla ilgili spekülasyonlar devam etmektedir. Detaylar ve net bilgiler ilerleyen zamanlarda ortaya çıkabilir. İşte detaylar...





SİMGE SAĞIN KORAY AVCI AŞKI

Simge Sağın ve Koray Avcı arasında aşk dedikoduları çıktı. Simge Sağın, "Şu anda sevgilim yok" açıklaması yapmıştı, ancak iddialara göre Koray Avcı'ya ilgi duyuyordu. Ancak Simge Sağın'ın menajeri, basında çıkan aşk haberlerinin doğru olmadığını belirterek söylentileri yalanladı. İşte ayrıntılar...

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Ünlü şarkıcı, "Şu sıralar sevgilim yok, keşke olsaydı" açıklamasını yapmıştı ve iddialara göre Koray Avcı'ya ilgi duyuyordu.