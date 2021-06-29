Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

KONUK OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa konuk olan Selin Şekerci'nin İbrahim Selim'le samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

ÖZEL HAYATI KAFA KARIŞTIRDI

Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Selim, Şef Şebnem Gürçay ile evli olarak gözükmesi şaşkınlık yarattı.

Selim'in, Şebnem Gürçay ile evli olmadığı ancak uzun yıllar birliktelik yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

Öte yandan İbrahim Selim, eski sevgilisini sosyal medyadan hala takip ederken, Şebnem Gürçay'ın ise takipten çıkması dikkat çekti.

İbrahim Selim - Selin Şekerci aşk mı yaşıyor, sevgili mi? İbrahim Selim ve Selin Şekerci birlikte mi?