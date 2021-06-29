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  3. Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

Sadakatsiz dizisinin yıldızı Caner Cindoruk'un eski sevgilisi olan oyuncu Selin Şekerci ile ünlü sunucu İbrahim Selim'in aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

YouTube'da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile  birlikte olduğu ortaya çıktı.

KONUK OLMUŞTU

Geçtiğimiz nisan ayında  'İbrahim Selim ile Bu Gece' adlı programa konuk olan  Selin Şekerci'nin İbrahim Selim'le samimi halleri dikkatlerden kaçmamıştı.

Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

ÖZEL HAYATI KAFA KARIŞTIRDI

Snob Magazin'in haberine göre; İbrahim Selim, Şef Şebnem Gürçay ile evli olarak gözükmesi şaşkınlık yarattı.

Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

Selim'in, Şebnem Gürçay ile evli olmadığı ancak uzun yıllar birliktelik yaşadığı ve geçtiğimiz aylarda ilişkilerini noktaladığı öğrenildi.

Magazin gündemine bomba gibi düştüler! Programına katılmıştı: Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşıyor!

Öte yandan İbrahim Selim, eski sevgilisini sosyal medyadan hala takip ederken, Şebnem Gürçay'ın ise takipten çıkması dikkat çekti. 

{TITLE_STRIP}İbrahim Selim - Selin Şekerci aşk mı yaşıyor, sevgili mi? İbrahim Selim ve Selin Şekerci birlikte mi?

 

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