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Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

29 Temmuz Çarşamba günü Çeşme'de nikâh masasına oturan Barış Arduç-Gupse Özay, çiftinin ani planlandıkları nikah töreni ünlü oyuncunun hamile olduğu söylentilerine neden oldu. Özay'ın erkek bebek beklediği iddia edildi.

Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

Ünlü çift, 29 Temmuz Çarşamba günü Çeşme'de nikâh masasına oturdu. Çiftin ani evliliği ünlü oyuncu Gupse Özay'ın hamile olduğu yönünde söylentilere neden oldu. 

Gupse Özay - Barış Arduç çiftinden bebek bekledikleri yönünde bir açıklama henüz yapılmadı. Ama Takvim'in haberine göre, ünlü oyuncu Gupse Özay’ın hamile olduğu hatta bebeğin cinsiyeti erkek olduğu iddia edildi.

Gupse Özay ve Barış Arduç bebek iddialarına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

ÜNLÜ ÇİFT, ÇARŞAMBA GÜNÜ EVLENMİŞTİ

Sonbaharda yapmayı planladıkları düğünlerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ertelemek durumunda kalan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, ani aldıkları bir kararla Çeşme’de nikâh organize etmişti.

Barış Arduç ve Gupse Özay'ın nikah töreni tatil yaptıkları otelde 29 Temmuz Çarşamba günü gerçekleşti.

Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

Yaklaşık 6 yıldır sansasyonellerden uzak bir ilişki yürüten Gupse Özay ve Barış Arduç 29 Temmuz Çarşamba günü evlenmişti. 2014 Kasım'dan beri aşk yaşayan Gupse Özay ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç Çeşme'de sade bir nikahla dünyaevine girmişti.

Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

Barış Arduç, daha önce evlilik iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada“Günü geldiğinde haberiniz olur. Ben bu konuları çok konuşmayı sevmiyorum. Vakti geldiğinde paylaşırız. Mutluluk paylaştıkça çoğalan bir şeydir.” demişti.

Magazin gündemini sarsan iddia! Gupse Özay hamile mi?

2014 yılından bu yana parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşınmıştı.

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