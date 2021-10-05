Mağdurlar ortaya çıkıyor! Tosuncuk Mehmet Aydın'ın cezası katlanıyor: 89 bin yıl hapis cezası istendi.

Kurduğu Çiftlibank platformuyla binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Interpoll tarafından en çok arananlar listesinden yer alan Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olduktan sonra Türkiye'ye getirilmişti. Burada ifadesi alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Mehmet Aydın Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderilmişti.

"MAĞDURLARIN ZARARINI GİDERECEĞİM"

Vatandaşlara olan borçlarını ödeyebileceğini öne süren Mehmet Aydın mahkemede, "Benim Türkiye'deki mal varlıklarıma da devlet tarafından el konuldu. Benim mağdurların zararlarını giderecek halihazırda bir param yoktur. Ancak Kıbrıs'ta ve Türkiye'de bulunan ve el konulan mal varlıklarımla mağdurların zararını gidereceğim." ifadeleri kullanmıştı.

MAĞDURLAR HAREKETE GEÇTİ

Aydın'dan şikayetçi olmayan mağdurların harekete geçmesi üzerine yeni bir iddianame düzenlendi. 273 kişinin ilk olarak yaptığı şikayetin ardından Çiftlikbank’a para yatıran ve gerçekten mağdur olan 130 kişinin daha olduğu belirlendi. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında mağdurların Çiflibank sistemine 2 milyon 278 bin lira yatırdıklarını tespit etti. Bu kapsamda Mehmet Aydın ve ‘örgüt yöneticisi’ olarak belirlenen diğer 16 sanık hakkında iddianame hazırlandı.

MAĞDURLAR ORTAYA ÇIKARSA SORUŞTURMALAR DERİNLEŞTİRİLECEK

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede Mehmet Aydın ve diğer şüphelilerin ‘örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 2600’ar yıla kadar ceza istemiyle cezalandırılması istenmişti. Bu kapsamda açılan dava ile diğer davaların birleştirilmesine karar verildi. Buna göre yeni mağdurlar ortaya çıkarsa soruşturmalar derinleştirilecek.

TOSUNCUK İÇİN İSTENEN CEZA KATLANIYOR

Halihazırda kendisi için ilk iddianamede hakkında 75 bin yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Mehmet Aydın için hazırlanan yeni iddianamede 11 bin 140 yıl daha hapis cezası istenmişti. İki iddianamede istenen ceza miktarı 89 bin yıl oldu.

Çiftlik Bank davasında gelişme: ‘Tosuncuk’ 4 sayfalık ifade verdi!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın avukatları açıkladı: Ne Bitocin'i var ne de mal varlığı!

Son dakika | Hakim karşısına çıkan Tosuncuk Mehmet Aydın için karar verildi!

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın itiraf etti: 1 milyar 500 milyon lira topladım, Bitcoin'e yatırıp 10'a katladım!

Son dakika | Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın gözaltına alındı

Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi!

SON DAKİKA! Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın hakkında flaş karar: Tutuklandı!

Tosuncuk Mehmet Aydın'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı! İnsanları nasıl dolandırdığını tek tek anlattı! Dönüş nedeni ortaya çıktı