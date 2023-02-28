Maged Hany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maged Hany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maged Hany kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Maged Hany ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Maged Hany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maged Hany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Maged Hany kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maged Hany Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maged Hany adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maged Hany Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maged Hany 1 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur.  Mısır uyrukludur.Gerçek adı da ماجد هاني şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maged Hany Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maged Hany, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC U21 futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC U21 takımına - tarihinde katılmıştır. Maged Hany'nin Zamalek SC U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Maged Hany Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maged Hany isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Maged Hany Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maged Hany kimdir

Maged Hany Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maged Hany şuan Zamalek SC U21 takımında oynamakta ve 44 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Maged Hany nereli

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