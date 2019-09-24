MAGİAD üyeleri Başkan Ergün’e faaliyetlerini anlattı

Manisa Genç İş Adamları Derneği (MAGİAD) Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyeleri, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, makamında MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı ve yönetim kurulu üyelerini ağırladı. Samimi sohbet havasında geçen ziyarette Denek Başkanı Halil Ağırbaşlı, yönetim kurulunu Başkan Ergün'e tanıttı ve dernek faaliyetlerinden bahsetti. Yaklaşık 45 dakika süren görüşmede MAGİAD, Manisa ve Manisalılar için tasarladıkları projeleri Cengiz Ergün ile paylaştı. MAGİAD Başkanı Halil Ağırbaşlı, Manisa'ya yaptığı katkılardan dolayı Başkan Ergün'e teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cengiz Ergün de gençlerin çalışmalarının her zaman yanında olduğunu ifade etti. Başkan Ergün; "Dün bizler sizlerin yerindeydik yarın da sizler bizim bugün bulunduğumuz makamlarda olacaksınız. O nedenle sizlerin fikirleri, sizlerin çalışmalarını önemsiyoruz. Bizler de elimizden gelen desteği her zaman verdik vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA