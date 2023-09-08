MAGİNDER Başkanı Karademir, deprem sonrası göçe dikkat çekti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremleri sonrası kentten göçün çok olduğuna dikkat çekerek, "Malatya'da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sıkıntılara...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
MAGİNDER Başkanı Karademir, deprem sonrası göçe dikkat çekti

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat depremleri sonrası kentten göçün çok olduğuna dikkat çekerek, "Malatya'da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sıkıntılara neden olacak" dedi.

Katıldığı bir TV kanalında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, asrın felaketi sonrası bazı sorunların halen devam ettiğini ifade ederek, "Ağustos ayında meydana gelen artçı depremler Malatyalıları iyice zor durum soktu ve insanların kafasını karıştırdı. Tekrardan bir göç olayı oluştu. İmkanı olanlar çocuklarının eğitimi için başka şehirlere yerleşmeye başladılar. Bu durum Malatya için önemli bir sıkıntı" şeklinde konuştu.

"Belirsizlik nedeniyle Malatya'da çok önemli bir nitelikli göç var"

Kentte ciddi bir oranda göç yaşandığına dikkat çeken Karademir, bunun da kent için ileride olumsuz sonuçlar doğuracağına işaret etti. Malatya'da yerel anlamda zaman amana koordinasyon eksikliği olduğunu da öne süren Karademir, "Malatya'da birlik olmadığı sürece sorunlar giderek büyüyecek ve insanlar umutsuzluğa kapılıyor. Her vatandaş için geçerli, herkese umut verilmeli. Umutsuzluk ve belirsizlik olunca Malatya nitelikli insan göçü veriyor. Belirsizlik nedeniyle Malatya'da çok önemli bir nitelikli göç var, bu Malatya için ileride çok önemli sorun ve sıkıntılara neden olacak. Burada en önemli görev Milletvekillerine düşüyor. Malatya halkı seçimde tercihini yaparak hükümete güçlü bir destek verdi. Milletvekillerinin belirsizliği ortadan kaldıracak tüm sorunlara çözüm getirmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ilgili tüm yöneticilerin sorunların çözümü için harekete geçmesi gerekiyor"

Organize Sanayi Bölgelerinde çok sayıda fabrikanın kendi işçi ve personeli için konteyner kentler kurarak artı maliyetlerle, rakipleriyle rekabet etmeye çalıştıklarını belirten Karademir, "Şartlar ne kadar kötüye gitse de, biz Malatya'da kalacağız ve memleketimizi terk etmeyeceğiz. Ama artık sorumlu ve ilgili tüm yöneticilerin sorunların çözümü için harekete geçmesi gerekiyor. Malatya'nın bir düzene oturması lazım. Türkiye'de Adliye binası olmayan tek il biziz. Deprem olmuş halen biz onun ihalesiyle uğraşıyoruz" dedi.

Müteahhitlerin kentti terk etmeye başladığını da ileri süren Karademir, "Malatya'da şuanda inşaatın metrekaresi 20 bin TL'den aşağıya yapılmaz. Yerinde dönüşüm için verilecek olan kredi ile vatandaş inşaatının ancak yüzde 40'ını yapabilir. Deprem bölgesi olunması nedeniyle birde Türkiye'deki enflasyonun üzerinde artı bir enflasyon var. Birim malzemeleri aldı başını gidiyor, örneğin diğer bölgelerde bir malzeme 10 lira ise, bu malzeme Malatya'da 15 lira. İşçi ve eleman sıkıntı yaşanıyor. Diğer bölgelerde bir eleman 15 liraya çalıştırılıyorsa, biz Malatya'da aynı işi 30 liraya yaptıramıyoruz. Yüksek kiralar maliyet hesaplarını arttırıyor. Malatya'da ekstra bir enflasyon var. Malatya'da şu anda metrekaresini 20 bin TL'nin aşağısına inşaat yapmak çok zor. O yüzden vatandaşımız baya zorlanacak. Vatandaşımız yerinde dönüşüm için verilecek kredi için faydalansa bile o kredi ile evini yapamayacaktır. Müteahhitlerde böyle bir sorunu gördükleri için Malatya'dan çekilmeye, başka kentlerde yatırım ve proje yapmaya başladılar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Son Haberler
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Bursa’da iki grup genç arasında dehşet veren kavga! Satır ve bıçaklar konuştu
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Tiktok fenomeni Duygu Özaslan'ın kadınlara ilişki tavsiyeleri gündem oldu! "Zor olun, bonus gibi düşünün"
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
50 bin öğrenciye kırtasiye desteği, Kitaplar devletten, defterler Tuzla Belediyesi’nden
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!