MAGİNDER’den öğrencilere kırtasiye desteği

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER), Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzede öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu.

Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER)'nin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde bugün başlayan2023-2024 eğitim öğretim yılı nedeniyle Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Sürgü Mahallesinde bulunan Dursun Şahin Ortaokulu öğrencilerine çanta ve kırtasiye desteğinde bulundu.

Dernek Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra programa Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Milletvekili Bülent Tüfenkci, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Güzelyurt ve AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören'de katıldı.

Burada konuşan MAGİNDER Başkanı Salih Karademir, 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinin derin yaralar açtığı Malatya'da, bugün başlayan eğitim-öğretim yılı öncesi depremzede öğrencilerin yanlarında olmak adına bu tür organizasyonu yaptıklarını söyledi.

Geleceğin teminatı olan çocukların bu süreci atlatmaları adına dernek olarak bu tür destek ve yardımlarla ellerinden gelen gayreti göstermek istediklerini belirten Karademir, yıkımın en çok olduğu ilçelerden biri olan Doğanşehir'de öğrencilere destek vermek istediklerini söyledi.

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Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını dileyerek, "En önemli yatırım insana ve eğitime yapılan yatırımdır. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği Başkanı Salih Karademir ve yönetim kurulunu kutluyorum. Öğrencilerimizin geleceğe hazırlanma konusunda önemli rol oynayacağına inanıyorum bu desteğin. Bizlerde Büyükşehir Belediyesi olarak br hafta boyunda öğrencileri ve öğretmenlerimize MOTAŞ olarak ücretsiz taşıma hizmeti vereceğiz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)