Magnar Vainumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Vainumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnar Vainumae kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnar Vainumae ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnar Vainumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Vainumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnar Vainumae kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnar Vainumae Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnar Vainumae adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnar Vainumae Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnar Vainumae 19 Nisan 1998 tarihinde Tallinn şehrinde doğmuştur.  Estonya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnar Vainumae Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Magnar Vainumae, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Harju JK Laagri futbol takımında oynamaktadır. Harju JK Laagri takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Magnar Vainumae'nin Harju JK Laagri ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magnar Vainumae Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnar Vainumae isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnar Vainumae Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnar Vainumae futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2010 yılında Lev. Altyapı

1 Ocak 2013 yılında Levadia U16

1 Ocak 2014 yılında Levadia U17

1 Temmuz 2014 yılında Levadia II

1 Ocak 2016 yılında Levadia U21

21 Ocak 2017 yılında Paide

1 Ocak 2021 yılında Harju JK

Magnar Vainumae kimdir

Magnar Vainumae Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnar Vainumae şuan Harju JK Laagri takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JK Loo (2006-2007), Kalev Tallinn (2008-2009), Levadia Tallinn (2010-2014)

Magnar Vainumae Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Estonya U19 takımında 16 numaralı formasıyla 16 Haziran 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 10 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Magnar Vainumae nereli

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