Magnezyum Karbonat ne demek, TDK'ya göre Magnezyum Karbonat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Magnezyum karbonat ne demek? Magnezyum karbonat TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi magnezyum karbonat kelimesi. Peki magnezyum karbonat ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre magnezyum karbonat nedir, magnezyum karbonat kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MAGNEZYUM KARBONAT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Magnezyum karbonat kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre magnezyum karbonat kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Magnezit ve özellikle kalsiyum ve magnezyum karbonat tuzu olan dolomit biçiminde madde (MgCO3)

