Magno kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magno Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magno adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magno Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magno 26 Temmuz 1990 tarihinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Magno Souza da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magno Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magno, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Sportivo Sergipe (SE) futbol takımında oynamaktadır. Club Sportivo Sergipe (SE) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magno'nin Club Sportivo Sergipe (SE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magno Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magno isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Magno Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magno futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2014 yılında Treze FC

1 Ocak 2015 yılında Campinense-PB

24 Ağu 2016 yılında América-RN

31 Aralık 2016 yılında Campinense-PB

11 Mayıs 2017 yılında Botafogo

5 Aralık 2017 yılında Cuiabá-MT

5 Temmuz 2019 yılında Luverdense

30 Eylül 2019 yılında Cuiabá-MT

10 Aralık 2019 yılında Ferroviário-CE

22 Şubat 2021 yılında River-PI

13 Ocak 2022 yılında Campinense-PB

1 Ocak 2023 yılında CS Sergipe-SE

Magno Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magno şuan Club Sportivo Sergipe (SE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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