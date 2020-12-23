Magnolia tarifi, malzemeleri! Magnolia nasıl yapılır? Kaç kalori? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri haberimizde yer verdik.

MAGNOLİA TATLISI TARİFİ

MAGNOLİA TATLISI MALZEMELERİ

1,5 paket bebe bisküvisi ya da burçaklı bisküvi

Muz, Çilek

MUHALLEBİSİ İÇİN:

1 lt süt

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı şeker

1 paket şekerli vanilin

1 kutu süt kreması

MAGNOLİA TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle muhallebisi için bir tencereye süt, nişasta, un ve şekeri ekleyerek iyice çırpın.

Topaklanmaması için dilerseniz nişasta ve unu başka bir kâsede biraz süt ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırıp daha sonra sütün içine katıp çırpabilirsiniz.

Tencerenizi kısık ateşte, koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebinizi ocaktan aldıktan sonra 1 paket şekerli vanilini ve bir kutu süt kremasını ekleyin ve mikserle iyice çırpın. Muhallebiniz hazır.

Muzu ve çileklerinizi şekilli olarak kesin. Ayrıca bisküvilerinizi rondodan geçirin ve sunum için hazırlayın.

Sunum yapacağınız kâselerin içlerine bir kat muhallebi, bir kat çilek ya da muz, bir kat bisküvi şeklinde sıralayarak servisinizi yapabilirsiniz.

MAGNOLİA TATLISI KAÇ KALORİ?

Nişasta, şeker, süt, un, yumurta kullanılarak hazırlanan magnolia muhallebisinin kalori değeri kullanılan malzeme miktarına göre farklı olabilir.

1 litre süt ölçüsüyle hazırlanan magnolia muhallebisi ile 1 paketten fazla pötibör bisküvi kullanılarak hazırlanan sade magnolia tatlısının bir porsiyonu 350 kalori civarındadır. Bu kalori değerini sütü, bisküviyi light tercih ederek, şeker miktarını biraz azaltarak daha düşük bir seviyeye indirebilirsiniz ama yine de magnolia tatlısı diyet yaparken pek tercih edilmemelidir.

Diyet yaparken magnolia tatlısını çok nadir olarak yarım porsiyon tüketebilirsiniz ama günü mutlaka sporla desteklemelisiniz.

MUZLU MAGNOLİA TATLISI KAÇ KALORİ?

Klasik magnolia muhallebisi ve bisküviyle hazırlanan sade magnolia tatlısı muzlu olarak da hazırlanmaktadır.

Lezzetli bir tatlı olan muzlu magnolia tatlısında kullanılan muz miktarı kalori değerini çok küçük rakamlarla değiştirmektedir.

Muzlu magnolia tatlısında muzu kat aralarına ve tatlının üzerini süslemeye kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlanan magnolia tatlısının bir porsiyonu 380 kalori civarında olacaktır.

Muzlu magnolia tatlısını kilo verme sürecinde çok nadir olarak en fazla yarım porsiyon kadar tüketmelisiniz. Şeker diyeti yapıyorsanız hiç tüketmemeniz gerekir.

ÇİLEKLİ MAGNOLİA TATLISI KAÇ KALORİ?

Sade magnolia muhallebisi ve bisküvilerle yapılan magnolia tatlısı en çok çilekli haliyle tercih edilmektedir.

Çilekle çok yakışan bir lezzete sahip olan magnolia hazırlanırken çilekleri ara katlara ve üst kısmına yerleştirebilirsiniz. Magnolia tatlısının çilekli olması kalori değerini çok farklılaştırmaz.

Sade magnolia 350 kaloriyken bir porsiyon çilekli magnolia 390 kalori civarındadır. Çilek miktarı fazla olursa kalori değeri de birkaç birim artabilir.

Çilekli magnolia tatlısını diyet döneminde nadir olarak çeyrek porsiyon ya da en fazla yarım porsiyon tüketmeli ve gün içinde diğer öğünlerle kalori dengesini sağlamalısınız. Aksi halde kilo vermeniz zorlaşacaktır.

Çok sık magnolia tatlısı tüketirseniz; kilo vermek yerine almakla da karşı karşıya kalabilirsiniz.

OREO'LU MAGNOLİA TATLISI KAÇ KALORİ?

Bir porsiyon sade magnolia tatlısı 350 kalori değerindedir. Sade magnolia tatlısının içine ekleyeceğiniz Oreo bisküvilerinin her adedi tatlının kalorisini değiştirir.

Magnolia tatlısının içine 2 adet Oreo bisküvisi eklerseniz 350 kalorinin üzerine 90 kalori eklemeniz gerekir. Bu şekilde toplamda 440 kalori almış olursunuz. Yani diyet yaparken magnolia tercih edecekseniz bile Oreo’lu olmaması gerekir. Oreo’lu magnolia yiyecekseniz bile çeyrek porsiyonu kesinlikle aşmamalısınız.