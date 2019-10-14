Magnum Maserati çekiliş sonucu | Magnum çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak 2019? | Magnum çekiliş sonuçları hangi gazetede açıklanacak?

Magnum Maserati çekiliş sonucu! İnternette en çok arananlar arasına girdi. "Magnum çekiliş sonucu" merak konusu. 1 Nisan-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenen kampanyanın çekilişi ise bugün gerçekleştirildi. Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobiln kazananları asil ve yedek talihlileri belli oldu. İşte Magnum Maserati çekiliş sonucu! Ayrıntılar haberimizde.

MAGNUM MASERATİ ÇEKİLİŞ SONUCU!

Birinci asil talihli, Ağrı'dan Emrah Kılıç oldu. İkinci asil talihli ise İzmir'den Abdullah Sait Oruç oldu.

Yedek talihlilerden ilki ise Ankara'dan Seda Ünal, yedek talihlilerden ikincisi ise İstanbul'dan Ercan Eryaz oldu.

MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? MAGNUM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI HANGİ GAZETEDE AÇIKLANACAK?

Magnum Maserati çekiliş sonuçları 19.10.2019 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde açıklanacak. Çekilişi kazanan asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir.

Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir. Asil talihliler, başvuru için en geç 03.11.2019; yedek talihliler ise, en geç 18.11.2019 tarihine kadar kimlik foto-kopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır.