Magnum çekiliş kampanyası ilgililerin gündeminde yer alıyor. Magnum çekilişi sonucunda kazanan 2 talihli Porsche marka araba ödülünün sahibi olacak. Ödül büyük olunca "Magnum Porsche çekilişi ne zaman 2021? Magnum Porsche çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2021?" sorularını da beraberinde getirdi. Magnum çubuklarından çıkan şifre ile çekilişe katılacak olan adaylar konuya ilişkin detayları merak ediyor. Bizler de haberimizde Magnum çekilişi 2021 başlığına dair detaylara yer verdik.

MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN 2021? MAGNUM PORSCHE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2021?

Magnum Porsche çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürerken, çekilişin ne zaman yapılacağı ve sonuçları vatandaş tarafından merak ediliyor. Magnum çekilişi 13 Ekim 2021 tarihinde saat 11.00'da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve katılmak isteyen herkese açık olarak gerçekleştirilecektir.

Magnum Porsche çekiliş sonuçları 17 Ekim tarihinde ise Hürriyet Gazetesi Eki ile açıklanacak.

Kazanan talihliler 16 Ekim 2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki Türkiye baskısında duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmelerden Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş sorumlu tutulamaz. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

KAMPANYAYA GÖNDERDİĞİM HER ŞİFRE KAÇ ÇEKİLİŞ HAKKI KAZANDIRIR, KATILIM SINIRLI MIDIR?

Kampanyaya gönderilen Magnum Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut, Double Caramel Gold ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Magnum Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Yakut&Beyaz, Mini Beyaz&Classic, Mini Cookie&Badem, Mini Double Caramel Gold&Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı hakkı verilecektir. Aynı şifre ile tekrar katılımlar kabul edilmez.

Kampanyaya katılımda bir sınırlandırma yoktur, kampanya süresince kampanyaya dahil yeni bir Magnum satın alarak yeni bir şifre ile birden fazla kez katılım yapabilir, birden fazla çekiliş hakkı kazanabilirsiniz.

Bu çekilişe Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş, U2 Tanıtım ve Promosyon Hiz. Tic. Ltd. Şti., Narkoz İletişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., ile 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi kazanmaları halinde ikramiyeleri verilmez.

KAMPANYAYA GÖNDERDİĞİM KISA MESAJLARDA NE KADAR ÜCRET ÖDÜYORUM?

Kampanyaya başarılı ya da hatalı tüm kısa mesaj katılımları Turkcell ve Türk Telekom Mobil için KDV ve ÖİV dahil 1,00 TL, Vodafone için KDV ve ÖİV dahil 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır. Başarılı ya da hatalı katılımlara dönecek cevap mesajları Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Web sitesi ya da mobil uygulama üzerinden katılımlar ücretsizdir, bağlantı ücreti katılımcıya aittir.

KAZANAN TALİHLİLER NEREYE VE NE ZAMAN BAŞVURMALI?

Asil talihliler, başvuru için en geç 31 Ekim 2021; yedek talihliler ise, en geç 15 Kasım 2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr'ye veya U2 Tanıtım’a şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar sunmazlarsa ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur. Şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir.

KAZANILAN HEDİYE NAKİTE ÇEVİRİLEBİLİR Mİ?

Kazanılan hediye nakit karşılığı olarak talep edilemez, hak devredilemez, nakde veya mala çevrilemez.

KATILIM KOŞULLARI

Magnum çekiliş kampanyası belirtilen tarihler arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından promosyonlu Magnum (Classic, Badem, Beyaz, Antep Fıstık, Double Çikolata, Double Karadut&Böğürtlen, Cookie, Yakut, Double Caramel Gold ürünlerinin şifreleri için 2 çekiliş hakkı; Mini Classic-Badem-Beyaz, Mini Classic-Antep Fıstık-Fındık, Mini Classic, Mini Badem, Mini Double Karadut&Böğürtlen-Çikolata-Karamel, Mini Cookie, Mini Yakut&Beyaz, Mini Beyaz&Classic, Mini Cookie&Badem, Mini Double Caramel Gold&Badem ürünlerinin şifreleri için 1 çekiliş hakkı) ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, IOS veya Android işletim sistemli akıllı cep tefonlarına indirecekleri Magnum veya AlgidaİleKazan uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.

Gönderilen kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulaması katılımlarından aynı şifreye ait mükerrer katılımlar elenerek, ilk gönderilen şifreli katılım kabul edilecektir. Kısa mesaj, web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamalarındaki katılımlarında şifre, ad soyad bilgilerinden herhangi biri eksik olanlara çekiliş katılım hakkı verilmeyecektir. Katılımda sunulan tüm bilgilerin doğruluğu ve yeterliliğinin ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Kısa mesaj ile Turkcell, Türk Telekom Mobil, Vodafone operatörlerinin tüm aboneleri katılım yapabilir. Kısa mesaj ile başarılı ya da hatalı tüm katılımlar KDV ve ÖİV dahil; Turkcell ve Türk Telekom Mobil için 1,00 TL, Vodafone için 0,65 TL olarak katılımcıya ücretlendirilir. Operatörlerin katılım mesajı birim fiyatlarında değişiklik hakkı saklıdır.

Web sitesi, Magnum ve AlgidaİleKazan uygulamaları üzerinden yapılan katılımlar ücretsizdir, internete bağlantı ücreti katılımcıya aittir. Kampanya sonunda yapılacak olan çekilişte 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Carmine Kırmızı (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.601.283,41 TL), 1 kişi Porsche Taycan 4S Elektrikli 2020 Model Otomobil-Metalik Dolomite Gümüş (tavsiye edilen piyasa değeri: 1.580.783,41 TL) ikramiyesi kazanacaktır. Kampanya duyurularında kullanılan ikramiye görselleri ile verilecek ikramiyenin renk ve özellikleri farklılık gösterebilir.

Çekiliş, 13.10.2021 tarihinde saat 11.00’da U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. (U2 Tanıtım) Sütlüce Mah. Bayrak Sok. No:4-A Beyoğlu-İstanbul adresinde, noter huzurunda ve isteyen herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilecektir. Kazanan talihliler 16.10.2021 tarihli Hürriyet Gazetesi Cumartesi Eki’nde duyurulacaktır. Asil ve yedek talihlilere taahhütlü posta yolu ile tebligat yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Unilever ve U2 Tanıtım sorumlu değildir. Katılımcının ikramiye kazanması durumunda, adres bilgileri eksik veya bilinmiyor ise gazetede yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.

Asil talihliler, başvuru için en geç 31.10.2021; yedek talihliler ise, en geç 15.11.2021 tarihine kadar kimlik fotokopileri, ikramiye kazandıkları okunabilir şifreli ürün çubukları ve iletişim bilgileri ile info@u2.com.tr’ye veya U2 Tanıtım’ın yukarıda belirtilen adresine şahsen başvurmaları ve istenilen belgeleri tam ve eksiksiz teslim etmeleri halinde ikramiyelerini teslim almaya hak kazanacaklardır. Bu tarihlere kadar başvurmayan talihliler ikramiyelerini teslim alamazlar. İkramiye tesliminde, ikramiye kazanılan okunabilir şifreli ürün çubuğu ibrazı zorunludur ve şifreli ürün çubuğunun okunabilir şekilde saklanması katılımcıların sorumluluğundadır. Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu kişilerin ikramiye tesliminde ikametgah tezkeresi ibrazı da zorunludur.

İkramiye, çekilişle belirlenen talihlilere başvuru ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra taahhüt edildiği şekilde verilecektir. Bu kampanyaya Unilever, U2 Tanıtım ve Narkoz İletişim Hiz. San. ve Ticaret A.Ş. çalışanları ile 18 yaşından küçükler katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez. Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz. Kazanılan hak devredilemez ve nakde çevrilemez. KDV ve ÖTV dışında ikramiye ile ilgili tüm vergiler ve yasal yükümlülükler talihlilere aittir.