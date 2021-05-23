Magnum'un La Casa De Papel paylaşımı dikkat çekti! Netflixten yanıt gecikmedi

La Casa De Papel temasıyla hazırlanan ve İstanbul görüntülerini içeren bir video Magnum Türkiye tarafından paylaşıldı. Ünlü İspanyol yapımıyla özdeşleşmiş Salvador Dalí maskesinin tasvirine de yer verilen video izleyiciyi meraklandırdı.

Geçtiğimiz cuma günü Magnum Türkiye hesabından Instagram’dan yapılan paylaşıma Netflix Türkiye’nin yaptığı yorum gözleri La Casa de Papel’e çevirdi.

LA CASA DE PAPEL'E İSTANBUL KARAKTERİ Mİ GELİYOR?

Dizide sabıkalı bir grup suçlu toplanarak İspanya Kraliyet Darphanesi’ni soymaya karar veriyor. Ekibin başı olan Profesör ise kıvrak zekası ve detaycılığıyla izleyicinin dikkatini toplayor. Diğerlerinin aksine emniyette hiçbir suçtan kaydı bulunmayan Profesör, ekipte özel ilişkilere bile müsaade etmiyor. Bu bağlamda da her üyeye dünyanın belirli şehirlerini lakap olarak atadı.

Dört sezondur adeta yılan hikayesine dönen bir konu ise gündemden düşmüyor: La Casa De Papel ne zaman İstanbul karakterini ekranlara taşıyacak?

Magnum’un paylaştığı videoya “İstanbul’da haz dolu bir maceraya hazır mısın?” notunu yazması ve videonun altına Netflix Türkiye “Profesörün yeni planı mı bu?” şeklinde bir yorum yapması Netflix’in, olası bir İstanbul karakterine yönelik beklentileri yeniden alevlendirdi.