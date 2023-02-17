Magnus Fredslund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Fredslund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Fredslund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Fredslund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Fredslund 26 Temmuz 1992 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Fredslund Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Fredslund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 16 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Magnus Fredslund'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Fredslund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Fredslund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Fredslund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Fredslund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2011 yılında Fremad Amager

1 Ocak 2012 yılında B1908 Amager

16 Temmuz 2015 yılında Hvidovre

Magnus Fredslund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Fredslund şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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