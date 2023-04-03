Magnus Gaunsbaek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Gaunsbaek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Gaunsbaek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Gaunsbaek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Gaunsbaek 2 Haziran 2005 tarihinde Nyborg şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Quisgaard Gaunsbæk şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Gaunsbaek Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışman 18 yaşından küçük oyuncularda tanınmakta yapmaktadır. Magnus Gaunsbaek, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SönderjyskE U19 futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE U19 takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magnus Gaunsbaek'nin SönderjyskE U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Magnus Gaunsbaek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Gaunsbaek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
23 Eylül 2021 yılında Sporting U17
1 Temmuz 2022 yılında Sporting U19
1 Ocak 2023 yılında SönderjyskE U19
30 Haziran 2023 yılında Sporting U19
Magnus Gaunsbaek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Gaunsbaek şuan SönderjyskE U19 takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.
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