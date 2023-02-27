Magnus Hansen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Hansen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Hansen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Hansen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Hansen 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Hardahl Hansen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Hansen Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Elevate yapmaktadır. Magnus Hansen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Mondorf-Les-Bains futbol takımında oynamaktadır. US Mondorf-Les-Bains takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magnus Hansen'nin US Mondorf-Les-Bains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Hansen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Hansen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magnus Hansen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Hansen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında RFCU Luxem. U17

30 Haziran 2017 yılında Mamer32 U17

1 Temmuz 2017 yılında Eint. Trier U17

1 Temmuz 2018 yılında Eint. Trier U19

1 Temmuz 2020 yılında F91 Dudelange

11 Ocak 2023 yılında US Mondorf

30 Haziran 2023 yılında F91 Dudelange

Magnus Hansen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Hansen şuan US Mondorf-Les-Bains takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Hansen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Mamer 32 (bis 12/2015), Racing FC Union Luxemburg (ab 01/2016)

Lüksemburg U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U19 takımında 10 numaralı formasıyla 23 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Lüksemburg U17 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.