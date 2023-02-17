Magnus Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Jensen 27 Ekim 1996 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Riisgaard Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Jensen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Jensen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Horsens futbol takımında oynamaktadır. AC Horsens takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Jensen'nin AC Horsens ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Jensen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Jensen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında FK Viborg U19

1 Temmuz 2015 yılında Viborg FF II

21 Temmuz 2016 yılında Skive IK

1 Ocak 2020 yılında AC Horsens

Magnus Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Jensen şuan AC Horsens takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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