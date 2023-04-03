Magnus Jensen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Jensen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Jensen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Jensen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Jensen 4 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Jensen Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Jensen, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Jensen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Magnus Jensen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Jensen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2022 yılında Aalborg BK Altya
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Magnus Jensen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Jensen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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