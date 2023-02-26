Magnus Karofeld kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Karofeld Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Karofeld adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Karofeld Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Karofeld 20 Ağustos 1996 tarihinde Rakvere şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Karofeld Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Karofeld, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kuressaare futbol takımında oynamaktadır. FC Kuressaare takımına 19 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Magnus Karofeld'nin FC Kuressaare ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Karofeld Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Karofeld isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Karofeld Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Karofeld futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Flora II

1 Ocak 2014 yılında FC Flora

3 Şubat 2017 yılında Paide

31 Aralık 2017 yılında FC Flora

23 Şubat 2019 yılında Kuressaare

31 Aralık 2019 yılında FC Flora

19 Şubat 2020 yılında Kuressaare

Magnus Karofeld Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Karofeld şuan FC Kuressaare takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Karofeld Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Flora (-2011)

Estonya U19 takımında 1 numaralı formasıyla 28 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 12 numaralı formasıyla 18 Ekim 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U16 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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