Magnus Kjellerup kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Kjellerup Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Kjellerup adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Kjellerup Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Kjellerup 22 Temmuz 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Kjellerup Andersen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Kjellerup Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Kjellerup, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vendsyssel FF futbol takımında oynamaktadır. Vendsyssel FF takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Kjellerup'nin Vendsyssel FF ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Magnus Kjellerup Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Kjellerup isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Kjellerup Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Kjellerup futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Viborg FF U19

1 Şubat 2021 yılında Hobro IK U19

1 Temmuz 2021 yılında HIK II

1 Temmuz 2022 yılında Vendsyssel FF

Magnus Kjellerup Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Kjellerup şuan Vendsyssel FF takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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