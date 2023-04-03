Magnus Koch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Koch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Koch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Koch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Koch 29 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Rudbeck Koch şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Koch Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Koch'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Magnus Koch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Koch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Aalborg BK U19
Magnus Koch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Koch şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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