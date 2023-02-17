Magnus Lysholm kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Lysholm Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Lysholm adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Lysholm Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Lysholm 18 Ocak 2002 tarihinde Hvidovre şehrinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Lysholm Carsten Petersen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Lysholm Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO FC yapmaktadır. Magnus Lysholm, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hvidovre IF futbol takımında oynamaktadır. Hvidovre IF takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Lysholm'nin Hvidovre IF ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Lysholm Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Lysholm isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Magnus Lysholm Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Lysholm futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında B.93 Youth

1 Temmuz 2017 yılında Hvidovre IF Alt

1 Temmuz 2019 yılında Hvidovre IF U19

1 Temmuz 2021 yılında Hvidovre IF II

1 Ocak 2022 yılında Hvidovre

Magnus Lysholm Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Lysholm şuan Hvidovre IF takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KB (FCK), B.93

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.