Magnus Munck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Munck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Munck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Munck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Munck 5 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Munck Bjørnholm şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Munck Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Nordsjaelland U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Nordsjaelland U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Munck'nin FC Nordsjaelland U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Magnus Munck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Munck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Nordsjaell. U19
Magnus Munck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Munck şuan FC Nordsjaelland U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
Magnus Munck Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Danimarka U17 takımında 19 numaralı formasıyla 7 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 2 gol atmıştır.
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