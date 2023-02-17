Magnus Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Magnus Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Nielsen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Magnus Nielsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Nielsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Nielsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Nielsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Nielsen 4 Ağu 2004 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Worsøe NIelsen şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Nielsen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Magnus Nielsen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Odense Boldklub futbol takımında oynamaktadır. Odense Boldklub takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Magnus Nielsen'nin Odense Boldklub ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Nielsenboyu ve yaşı kaç

Magnus Nielsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Nielsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Magnus Nielsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Nielsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Odense BK U19

1 Ekim 2021 yılında Odense BK

Magnus Nielsen kimdir

Magnus Nielsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Nielsen şuan Odense Boldklub takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

BK Marienlyst

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Magnus Nielsen nereli

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