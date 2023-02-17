Magnus Nissen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Nissen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Nissen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Nissen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Nissen 5 Ağu 2002 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Nissen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Nissen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SönderjyskE futbol takımında oynamaktadır. SönderjyskE takımına 21 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Nissen'nin SönderjyskE ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Nissen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Nissen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Nissen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Nissen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında SönderjyskE U19

1 Temmuz 2021 yılında HFK (SE II)

21 Temmuz 2022 yılında SönderjyskE

Magnus Nissen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Nissen şuan SönderjyskE takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Kolding IF (-2017), Vejle Boldklub (2017-2019), SønderjyskE (2019-2021)

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