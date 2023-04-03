Magnus Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Magnus Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Magnus Pedersen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.