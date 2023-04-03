Magnus Pedersen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Pedersen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Pedersen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Pedersen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Pedersen 30 Kasım 2005 tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Velling Pedersen şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Pedersen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Aalborg BK U19 futbol takımında oynamaktadır. Aalborg BK U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Pedersen'nin Aalborg BK U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Magnus Pedersen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Pedersen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Aalborg BK U19
Magnus Pedersen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Pedersen şuan Aalborg BK U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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