Magnus Sigurnyjas Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Sigurnyjas Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Sigurnyjas Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Magnus Sigurnyjas Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Magnus Sigurnyjas Magnusson 27 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Magnus Sigurnyjas Magnusson Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 17 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Magnus Sigurnyjas Magnusson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Magnus Sigurnyjas Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Magnus Sigurnyjas Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
13 Temmuz 2019 yılında Framherjar
17 Şubat 2022 yılında ÍBV
18 Şubat 2022 yılında Framherjar
16 Ekim 2022 yılında ÍBV
Magnus Sigurnyjas Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Magnus Sigurnyjas Magnusson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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