Magnus Thor Magnusson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Thor Magnusson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Thor Magnusson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Thor Magnusson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Thor Magnusson 20 Şubat 1992 tarihinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Magnús Þór Magnússon şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Thor Magnusson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Thor Magnusson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Keflavík ÍF futbol takımında oynamaktadır. Keflavík ÍF takımına 21 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Magnus Thor Magnusson'nin Keflavík ÍF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Thor Magnusson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Thor Magnusson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Thor Magnusson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Thor Magnusson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Nisan 2014 yılında Njardvík

21 Şubat 2019 yılında Keflavík

Magnus Thor Magnusson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Thor Magnusson şuan Keflavík ÍF takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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