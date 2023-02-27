Magnus Thordarson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Thordarson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Thordarson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Thordarson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Thordarson 22 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Magnús Þórðarson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Thordarson Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fram Reykjavík futbol takımında oynamaktadır. Fram Reykjavík takımına 1 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Magnus Thordarson'nin Fram Reykjavík ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Magnus Thordarson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Thordarson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Thordarson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Thordarson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Şubat 2018 yılında Fjölnir U19

1 Ağustos 2018 yılında Fram U19

1 Kasım 2018 yılında Fram Reykjavík

13 Mayıs 2021 yılında Njardvík

16 Ekim 2021 yılında Fram Reykjavík

Magnus Thordarson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Thordarson şuan Fram Reykjavík takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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