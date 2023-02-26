Magnus Villota kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Villota Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Villota adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Villota Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Villota 11 Şubat 1998 tarihinde Pärnu şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Villota Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Magnus Villota, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pärnu JK Vaprus futbol takımında oynamaktadır. Pärnu JK Vaprus takımına 11 Ocak 2017 tarihinde katılmıştır. Magnus Villota'nin Pärnu JK Vaprus ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Magnus Villota Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Villota isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Villota Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Villota futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Pärnu JK U17

1 Ocak 2015 yılında Pärnu

11 Ocak 2017 yılında Pärnu Vaprus

Magnus Villota Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Villota şuan Pärnu JK Vaprus takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Magnus Villota Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Pärnu JK Vaprus (2008-2012), Pärnu JK (2012-2014)

Estonya U21 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 14 numaralı formasıyla 4 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 26 maçta 1 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla 27 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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