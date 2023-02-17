Magnus Westergaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magnus Westergaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magnus Westergaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magnus Westergaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magnus Westergaard 27 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Magnus Hee Westergaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magnus Westergaard Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini NINE Group yapmaktadır. Magnus Westergaard, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Magnus Westergaard'nin Viborg FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Magnus Westergaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magnus Westergaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magnus Westergaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magnus Westergaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Lyngby BK U19

26 Temmuz 2018 yılında Lyngby BK

1 Ekim 2020 yılında Hvidovre

30 Haziran 2021 yılında Lyngby BK

30 Ocak 2023 yılında Viborg FF

Magnus Westergaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magnus Westergaard şuan Viborg FF takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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