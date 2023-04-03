Magrao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Magrao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Magrao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Magrao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Magrao 15 Mayıs 2000 tarihinde Pindoretama şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Audenirton Soares da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Magrao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kiraht Sports yapmaktadır. Magrao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rio Ave FC A23 futbol takımında oynamaktadır. Rio Ave FC A23 takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Magrao'nin Rio Ave FC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Magrao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/magrao_00/

Magrao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Magrao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Magrao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Magrao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mayıs 2017 yılında Palmeiras U17

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

5 Ekim 2020 yılında Rio Ave A23

Magrao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Magrao şuan Rio Ave FC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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