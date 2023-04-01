Mağrur isminin anlamı nedir, Mağrur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Mağrur isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Mağrur ismi ne demek, Mağrur ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Mağrur isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Mağrur İsminin anlamı nedir? TDK Mağrur anlamı:

Mağrur ismi Türk Dil Kurumunda Gururlu.Kendine çok fazla güvenen anlamında tanımlanmaktadır.

Mağrur İsmi Kuranda geçiyor mu?

Mağrur ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Mağrur isminin kökeni:

Mağrur ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de 2 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Mağrur isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Mağrur isminin rengi:

Kobalt

Mağrur ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Mağrur isminin Harf Analizi Nedir ?

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Mağrur ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Ğ : Dirençli, zor hayat dersleri

R : Akıllı, lider, sert

U : Temkinli, ertelemeci, şanslı

R : Akıllı, lider, sert

Mağrur isminin Numerolojisi Kaçtır?

Mağrur ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M : 16

A : 1

Ğ : 9

R : 21

U : 25

R : 21

= 93 – Mağrur İsminin Numeroloji Toplamı 93’dir.

Mağrur isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Mağrur ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Mağrur isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

M: 4 A: 1 Ğ: 7 R: 9 U: 3 R: 9 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Mağrur isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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