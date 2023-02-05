Maguette Diongue kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maguette Diongue Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maguette Diongue adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maguette Diongue Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maguette Diongue 3 Nisan 1992 tarihinde Cherbourg şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa,Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maguette Diongue Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Optimum Football Agency yapmaktadır. Maguette Diongue, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Bastia futbol takımında oynamaktadır. SC Bastia takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Maguette Diongue'nin SC Bastia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Maguette Diongue Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maguette Diongue isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maguette Diongue Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maguette Diongue futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında US Avranches

1 Temmuz 2016 yılında CA Bastia

11 Temmuz 2017 yılında GS Consolat M.

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

19 Ekim 2018 yılında JA Drancy

1 Temmuz 2019 yılında SC Bastia

Maguette Diongue Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maguette Diongue şuan SC Bastia takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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