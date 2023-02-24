Maguette Gueye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maguette Gueye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maguette Gueye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maguette Gueye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maguette Gueye 30 Aralık 2002 tarihinde Sakal şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maguette Gueye Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maguette Gueye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 4 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Maguette Gueye'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Maguette Gueye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Maguette Gueye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maguette Gueye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maguette Gueye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2021 yılında FK Partizani

Maguette Gueye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maguette Gueye şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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