Maguinho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Maguinho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Maguinho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Maguinho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Maguinho 6 Ocak 1992 tarihinde Dores do Turvo şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Magno José da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Maguinho Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Maguinho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Maguinho'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Maguinho Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Maguinho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Maguinho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Maguinho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında América-RN

21 Ocak 2016 yılında Capivariano FC

9 Mayıs 2016 yılında Vila Nova FC

2 Şubat 2019 yılında Kawasaki Front.

1 Şubat 2020 yılında Yokohama FC

1 Ocak 2022 yılında Kawasaki Front.

27 Ocak 2022 yılında Goiás EC

Maguinho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Maguinho şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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