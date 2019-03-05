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Mahalle bekçilerinin dikkati şüpheliyi yakalattı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandıBahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba...

Mahalle bekçilerinin dikkati şüpheliyi yakalattı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'de çarşı ve mahalle bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtaki zanlı yakalandı

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda devriye gezen bekçiler, şüpheli bir araç tespit etti.

Araçta yapılan incelemede 50 bin makaron, 180 sigara sarma kağıdı, 6 sigara sarma makinesi ve 58 kilogram açık tütün ele geçirildi.

Şüpheli C.K. gözaltına alınarak Bahçelievler Polis Merkezine teslim edildi.

Kaynak: AA

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