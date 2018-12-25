Mahalle esnafı yavru köpekler için seferber oldu
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, çarşı içinde yaşayan köpek yavruları soğukta üşümesinler diye çarşı esnafı hayvanlara kartondan...
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, çarşı içinde yaşayan köpek yavruları soğukta üşümesinler diye çarşı esnafı hayvanlara kartondan korunak yaptı.
Esnaflar marketlerden temin ettikleri karton kutulardan yavru köpeklerin soğuktan korunmaları için kulübe yaptı, yavru köpekleri doyurdu.
Esnaflar, ''Basit dokunuşlarla yavru köpeklerin soğuktan korunacakları bir ev yaptık, halkımızında sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olmalarını istiyoruz.'' dedi.
Kaynak: AA
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