İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Mahalle esnafı yavru köpekler için seferber oldu

Mahalle esnafı yavru köpekler için seferber oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, çarşı içinde yaşayan köpek yavruları soğukta üşümesinler diye çarşı esnafı hayvanlara kartondan...

Mahalle esnafı yavru köpekler için seferber oldu

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, çarşı içinde yaşayan köpek yavruları soğukta üşümesinler diye çarşı esnafı hayvanlara kartondan korunak yaptı.

Esnaflar marketlerden temin ettikleri karton kutulardan yavru köpeklerin soğuktan korunmaları için kulübe yaptı, yavru köpekleri doyurdu.

Esnaflar, ''Basit dokunuşlarla yavru köpeklerin soğuktan korunacakları bir ev yaptık, halkımızında sokakta yaşayan hayvanlar için duyarlı olmalarını istiyoruz.'' dedi.

Kaynak: AA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.