Mahalle gençlerinden sağlık çalışanlarına meşale ve havai fişekli destek

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir grup genç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yoğun mesai harcayan sağlık çalışanlarına desteğini havai fişek ve meşale yakarak gösterdi.

Gökgöz Mahallesi girişinde toplanan gençler, sağlık çalışanlarına destek için maşale yaktı, ıslık çalarak alkış tuttu. Ayrıca aynı anda mahallenin çeşitli bölgelerinde havai fişekler atıldı.

Bir süre sağlık çalışanlarına meşale, havai fişekle destek olan gençlere mahalle sakinleri de alkış ile araçlarının ışıklarını yakarak ve evlerinin lambalarını yakıp söndürerek katıldı.



Gökgöz Mahalle Muhtarı Yavuz Canbaz, koronovirüsle mücadele konusunda en büyük çabayı sağlık çalışanlarının yürüttüğünü ifade ederek, "Gençlerimizin bu anlamlı isteğine bizler de destek verdik. Buradan gecesini gündüzüne katıp koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarımıza Gökgöz Mahallesi adına şükranlarımızı sunuyor, teşekkür ediyoruz." dedi.



Kaynak: AA