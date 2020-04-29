Mahalle halkı polislere iftarlık hazırladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gece gündüz görev yapan polis ekiplerine bir grup kadın, iftarlık hazırlayarak teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Konak ilçesine bağlı Ulubatlı Mahallesi'nde oturan bir grup kadın, gece gündüz demeden görevi başında olan ve kendilerine destek veren polis ve bekçi ekipleri için iftarlık hazırladı. Mahalle muhtarı Şengül Kahramaner öncülüğünde verilen destek kapsamında, ev hanımları evlerinde hazırladıkları birbirinden lezzetli yemekleri iftar öncesinde Gültepe Polis Merkezi'ne teslim etti. Muhtar Kahramaner mahalleli adına polis ve bekçilerin kendilerine vermiş oldukları destek için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kaynak: DHA