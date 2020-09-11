Mahalle kahvehanesindeki tartışmanın sonu kötü bitti! 2 ölü, 1 yaralı

Konya'da bir kahvehanede yan yana olan masalarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden kişilerden biri cebinden çıkardığı silahla karşı taraftaki gruba ateş etti. Olayda silahlı zanlı gözaltına alınırken vurulan iki kişi de hayatını kaybetti.