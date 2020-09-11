Mahalle kahvehanesindeki tartışmanın sonu kötü bitti! 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da bir kahvehanede yan yana olan masalarda oturan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle kavga eden kişilerden biri cebinden çıkardığı silahla karşı taraftaki gruba ateş etti. Olayda silahlı zanlı gözaltına alınırken vurulan iki kişi de hayatını kaybetti.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşanan olayda kahvehanede oturan kişiler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kişilerden Mevlüt Ç. yanında getirdiği ruhsatsız tabancayı çıkartıp Necati Harmankaya, Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz’e ateş etti. Olayda hastaneye kaldırılan yaralılarda Ayhan Yalçınkaya ve Ahmet Öksüz yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken cinayet zanlısı ise Mevlüt Ç. ise Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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