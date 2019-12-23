Mahalle muhtarı zenginden alıp fakire veriyor

Diyarbakır'ın Silvan İlçe Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Ateş, muhtarlık yaptığı mahallede bulunan fakirlerin sorunlarını çözmek için varlıklı ailelerden topladığı yardım paralarını fakirlere dağıtıyor.

Silvan ilçesi Kale Mahallesi Muhtarı Murat Ateş mahalledeki yardıma muhtaç ailelere yardım etmek için mahalledeki varlıklı ailelerden yardım toplayıp fakir ailelere dağıtıyor. Kale Mahallesi Muhtarı ve Muhtarlar Dernek Başkanı Murat Ateş, mahallede bulunan yardıma muhtaç ailelere yardımlarını sürdürüyor. Muhtar Ateş, yardıma muhtaç ailelere yardımlarının kaymakamlık tarafından da yapıldığını ama bu yardımın yetmediği durumlarda mahallede bulunan zengin ailelerden para toplayıp bunları yardıma muhtaç ailelere verdiklerini belirtti. Ateş, ağırlık olarak maddi durumu düşük olan aileleri ziyaret ederek sıkıntılarını 24 saat geçmeden gidermeye çalıştığını söyledi. Ateş, "Muhtar seçildiğim 2014'ten bu yana Silvan ilçe merkezinde görev yaptığım süre içerisinde her gece öncelikle mahallemden başlayarak, dört aile ziyareti gerçekleştirmekteyim. Ağırlık olarak maddi durumu düşük olan aileleri ziyaret ederek sıkıntılarını 24 saat geçmeden gidermeye çalışmaktayım. Amacım herhangi bir mevki veya makam olmadığını halkın verdiği destekle bir bayrak yarışı edasıyla hareket ettiğimi belirtmek isterim. Bölgede maddi durumu düşük yüzlerce insan bulunmaktadır. Bir nebze olsa da dertlerine çare oluyorsam ne mutlu bana. Ayrıca sokakta ki kaldırım taşından tutun sokak lambalarına kadar hafta bir gün tek, tek gezerek olumsuz yerlerin tespitini yapıp ilgili kurumlara ilettikten sonra çözüm bulmaktayım. Muhtarlığın kutsal bir görev olduğunu halkın maddi, manevi binlerce sorunu varken mühür cebimizde kahve köşelerinde oturacak kadar onursuz olmadığımızın bilinmesini isterim. Halkın derdini kendi derdimizden daha üstün görerek hareket etmekteyim dernek olarak tüm muhtarlarımız bu görev bilinciyle hareket etmektedir. Yılın on iki ayı başta gıda olmak üzere elbise, kırtasiye malzemelerini durumu düşük ailelere ulaştırıyoruz. Tıkandığımız yerde kaymakamlık sosyal yardımlaşma vakfını devreye sokarak sorunu kökten çözmekteyiz. Mahallem ve Silvan'daki hane ziyaretlerinde ağırlıklı olarak yaşlı ve maddi durumu zayıf halkımı ziyaret ederken gözlerindeki tebessümün verdiği sevinci gördüğüm zaman dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Tavsiyem herkesin özellikle yaşlı ve çaresiz insanlara sahip çıkması ve dar gününde de yanında olmasıdır" dedi.

Kaynak: İHA